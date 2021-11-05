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Belletmen Eğitimi

Yozgat’ın Çekerek İlçesinde, Çekerek Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Belletmen Farkındalık Eğitimi’ başladı.

05 Kasım 2021 Cuma 00:24
Belletmen Eğitimi

Çekerek Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 975 öğrenci kapasiteli 2 adet kız 3 adet erkek olmak üzere toplam 5 adet pansiyonun bulunduğu okullarda görev yapan öğretmenlere,  bilgilerini artırmak amacıyla Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda "Belletmen Farkındalık Eğitimi"  verildi. İlk kademede 40 öğretmenin katıldığı eğitimde öğretmenlere, toplamda 16 saat eğitim verilecek. Kursiyerlere, Çekerek Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Şahin tarafından okul pansiyonları ve uygulamaları,  temel ilk yardım eğitimi, okul ve kurumlarda hijyen sanitasyonun genel kuralları, temel iletişim ve ergenlik dönemi gelişimi ile görülebilecek risk faktörleri konularında eğitim verilmeye başlandı. Programda, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Pansiyonlu Okullar İçin Beslenme Hizmetleri Rehberi ve Pansiyon Uygulama Kılavuzu çerçevesinde pansiyonları ve pansiyonlarda nöbet tutan belletmen öğretmenleri ilgilendiren hususlar hakkında bilgilendirilme yapıldı. Eğitimlerde öğretmenlere, program içerisinde belletmen ve nöbetçi belletmen görevlendirilmesi, belletmen öğretmenin görevleri, pansiyona uyum, beslenme rehberi, belletmenlik görevinin ücretlendirilmesi, pansiyon talimatnamesi, pansiyon iç yönergesi, e-bütçe, e-pansiyon, öğrenci işlemleri, devamsızlık işlemleri, evci izni ve çarşı izni işlemleri gibi konularda bilgiler verilerek uygulama noktasında tavsiyeler verildi. Eğitimin ikinci kısmında ise Şube Müdürü Sebahattin Çakmak tarafından yine 40 öğretmene eğitim verilmeye devam edileceği belirtildi. •Sümeyye İlhan•

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