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Belekçihan’da yaz boş geçmedi

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi’ne bağlı Belekçahan Beldesinde belediye yaz dönemini boş geçirmedi.

20 Ekim 2021 Çarşamba 00:13
Belekçihan’da yaz boş geçmedi

Belekçihan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, yaz ayları boyuncu yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verirken, yaz aylarını dolu dolu geçirdiklerini söyledi. Arısoy, 10 metre genişliğinde 1.2 kilometre uzunluğunda sıcak asfalt yol, 24 bin metrekare kilitli parke çalışması yaptıklarını bildirdi. Arısoy, toplamda 322 metre derinlikte 3 ayrı su kuyusu açarak sularını depoya bağladıklarını, beldenin yol kenarlarına 2 bin ağaç diktiklerini aktardı, Bayraklı Tepeyi şehitlik olarak düzenlediklerini belirtti. Vatandaşların hizmete ulaşmasında kolaylık sağlamak amacıyla belediye binasının çevre düzenlemesini yaptıklarını aktaran Arısoy, daha fazla vatandaşın yararlanması için bedava internet ağını da genişlettiklerinin altını çizdi. Pandemi döneminde ihtiyacı olan, geçim sıkıntısı çeken ailelere nakit ve gıda desteği yaptıklarına vurgu yapan Arısoy, okul öğrencilerinin tamamına kışlık mont yardımı, çocuklar için bir adet çocuk parkı yaptıklarını, Karadeniz’de sel felaketi yaşayan Kastamonu Bozkurt'a 25 bin lira yardım gönderdiklerini sözlerine ekledi. 

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