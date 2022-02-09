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Belekcehan kışın başka güzel

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesine Bağlı Belekcehan Beldesinde yağan karın ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

09 Şubat 2022 Çarşamba 00:05
Belekcehan kışın başka güzel

Yozgat’ı etkisi altına alan ve son günlerde yerini güzel güneşli havaya bırakan kar yağışının ardından Belekcehan beldesinde ortaya çıkan görüntüler görülmeye değer. Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, ‘’Havan başka güzel, Suyun başka güzel, Kışın başka güzel, Seni sevmek başka güzel. Kış mevsiminin rahmetini, bereketini ve zarafetini cömertçe sunan Belekcehan’nımızdan Sağlığımızın, sevdiklerimizin, huzurumuzun ve umudumuzun eksik olmayacağı bir hafta dilerim’’ dedi.

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