Belekcehan kışın başka güzel

Yozgat’ı etkisi altına alan ve son günlerde yerini güzel güneşli havaya bırakan kar yağışının ardından Belekcehan beldesinde ortaya çıkan görüntüler görülmeye değer. Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, ‘’Havan başka güzel, Suyun başka güzel, Kışın başka güzel, Seni sevmek başka güzel. Kış mevsiminin rahmetini, bereketini ve zarafetini cömertçe sunan Belekcehan’nımızdan Sağlığımızın, sevdiklerimizin, huzurumuzun ve umudumuzun eksik olmayacağı bir hafta dilerim’’ dedi.