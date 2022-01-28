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Belekcehan'da karla mücadele

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi Belekcehan beldesinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

28 Ocak 2022 Cuma 00:05
Belekcehan'da karla mücadele

Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışı sonrasında karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi. Belediye’nin karla mücadele ekiplerinin sürekli teyakkuz halinde olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Arısoy, ‘’ Belekcehan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için 7/24 esasına göre ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarını yürütüyorlar. Bereketiyle gelen kar yağışı böyle yağmaya devam etsin, bizler vatandaşlarımızı mağdur etmemek için gerekli çalışmalarımızı yaparız yeter ki kar yağışı devam etsin’’ dedi.

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