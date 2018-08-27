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BELEKÇEHAN Beldesine Uydu Kontrollü saat

AKDAĞMADENİ ilçesine bağlı Belekçehan Beldesine inşa edilen saat kulesi, uydu kontrollü ile belde halkına zamanı hatırlatıyor.

BELEKÇEHAN Beldesine Uydu Kontrollü saat

AKDAĞMADENİ ilçesine bağlı Belekçehan Beldesine inşa edilen saat kulesi, uydu kontrollü ile belde halkına zamanı hatırlatıyor.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 07:00
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BELEKÇEHAN Beldesine Uydu Kontrollü saat

Geçtiğimiz yıl Akdağmadeni ilçesinin Belekçehan Beldesinde inşa ettirilen 8 metre yüksekliğinde, kesme taş kuleye adını veren saat, dört bir taraftan belde halkına zamanı gösteriyor. 4 kat olarak inşa edilen kulenin üstü, yapıya uygun mini kubbeyle taçlandırılarak, hemen güney kısmında bulunan camii mimarisine uyumla, çift minaresi arasında hoş bir görünüm kazandırıyor. Belekçehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, ‘’Kültürümüzde saat kuleleri oldukça anlamlı ve önemlidir. Biz de tarihimize, halkımıza olan saygı ve bağlılığımızı kültürel unsurları yaşatarak sürdürmekteyiz. Abdulhamit han zamanında birçok amaçla şehirlerin merkezine inşa edilen bu kuleler, bulunduğu yerleşim yerlerine bir başka güzellik katmakta hem de adeta zamanı hatırlatmaktadır” dedi.

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