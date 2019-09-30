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Belediyeler üretime yöneldi

ÇEKEREK ilçesinde belediye tarafından üretime yönelik projeler başlatıldı. Çekerek Belediyesi kuşburnu marmelattı ve üzüm pekmezi üretimi gerçekleştiriyor.

Belediyeler üretime yöneldi

ÇEKEREK ilçesinde belediye tarafından üretime yönelik projeler başlatıldı. Çekerek Belediyesi kuşburnu marmelattı ve üzüm pekmezi üretimi gerçekleştiriyor.

30 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
Belediyeler üretime yöneldi

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır’ın talimatıyla hazırlanan proje kapsamında, ilçede bulunan kadınların doğadan topladıkları kuşburnu, belediye bünyesinde değerlendirilerek marmelat yapılıyor. Üretici belediyeciliğe örnek olacak proje kapsamında, marmelattın markalaşması için Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden gerekli izinler alındı. Öte yandan Çekerek Belediyesi marmelattın yanına ilçede yetişen üzümlerden yapılan pekmezi de ekledi. Yörede yetişen üzümlerin toplanıp, hijyenik koşullarda şişelenmesiyle pekmez üretimine de başlayan belediye, hem ilçenin tarımsal ürünlerini markalaştırıyor, hem de ilçedeki çiftçi ve kadınların üretime katılmasını teşvik etmiş oluyor. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, “Bundan sonraki süreçte kuşburnu marmelattı Çekerek ilçemizin coğrafi işareti olacak. Kuşburnu Tansiyon, Kolesterol gibi sağlık sorunlarının da şifasıdır. Bizler yerelde Çekerek Girişimci Kadınlarımızın Kooperatifi üzerinden Kuşburnu Marmelatlını Tescil ve Patentini alarak Markalaşmayı akabinde ülkemizde öncü olmayı hedefliyoruz. İlerleyen dönemlerde ise Kuşburnu Fidelerimizi toprağa buluşturarak Kuşburnu bahçelerimizi de zenginleştirip üretim endeksli çalışmak istiyoruz. Yapacağımız ve düşündüğümüz projelerimiz zaman isteyen, sabır gerektiren işler olup gelecek adına yürüttüğümüz bu projelerde halkımızın, şehrimizin de faydalanarak istihdam hususunda sorunları birlikte çözmek istiyoruz. İlk etapta 500 adet olarak üretime başladığımız Kuşburnu Marmelatlının tanıtımı akabinde seri üretim için adımlar atacağız’’ dedi. 

 

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Belediyeler üretime Yöneldiçekerek
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