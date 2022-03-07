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Belediyeden suya indirim

Yozgat’ın Şefaatli İlçesinde, Belediye tarafından su fiyatlarında yüzde 10 indirim yapıldı.

07 Mart 2022 Pazartesi 00:21
Belediyeden suya indirim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, su tarifesinde yüzde 10’luk indirim yapıldığını duyurdu.
Belediye Başkanı Müjdat Karaca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin MHP'li belediyelere ‘su fiyatlarına yüzde 7 indirim yapın’ talimatları sonrasında Belediye Meclis Kararı ile yüzde 10 indirim yapılmıştır.  Tüm belediye meclis üyelerimize teşekkür ederiz. Hemşehrilerimiz için hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

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