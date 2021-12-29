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Belediye’den sıkı denetim

Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesinde, zabıta ekipleri temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını inceleyerek, denetim gerçekleştirdi.

29 Aralık 2021 Çarşamba 00:15
Belediye’den sıkı denetim

Boğazlıyan Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde bulunan marketlerde sebze, meyve, gıda ürünleri ve temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları inceledi. Zabıta ekipleri gerçekten alışveriş yapıyormuş gibi alışveriş arabasını doldurup, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Yapılan denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, son kullanma tarihlerine, etiket ve künye bilgilerine, ürünlerin önceki fiyatına bakıldı. Denetimler sonucunda zabıta ekipleri, kurallara uymadığı tespit edilen marketlere gerekli uyarıları yaparak, tutanak tuttu. •Sümeyye İlhan•

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