Belediyeden kurs

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, KOSGEB projelerinin özellikle genç girişimciler için önemli fırsatlar sağladığını söyledi. Girişimcilik kursunu tamamlayan kursiyerlerin açacakları iş yerlerinin ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Koçak, “Girişimcilik kursunu başarılı bir şekilde tamamlayan kursiyerlerimiz belge almaya hak kazandı. Artık sertifikalı birer girişimci oldular. Açacakları işletmelerle ilçemiz ekonomisine önemli katkı sağlayacaklardır’’ dedi.

