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Belediyeden kurs

AYDINCIK Belediyesi, KOSGEB ve İŞKUR İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan 25 kursiyere törenle sertifikaları verildi.

Belediyeden kurs

AYDINCIK Belediyesi, KOSGEB ve İŞKUR İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan 25 kursiyere törenle sertifikaları verildi.

17 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Belediyeden kurs

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, KOSGEB projelerinin özellikle genç girişimciler için önemli fırsatlar sağladığını söyledi. Girişimcilik kursunu tamamlayan kursiyerlerin açacakları iş yerlerinin ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Koçak, “Girişimcilik kursunu başarılı bir şekilde tamamlayan kursiyerlerimiz belge almaya hak kazandı. Artık sertifikalı birer girişimci oldular. Açacakları işletmelerle ilçemiz ekonomisine önemli katkı sağlayacaklardır’’ dedi. 
 

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