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Belediyede dayanışma

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘Dayanışma toplantısı’ düzenleyerek, personel ile bir araya geldi.

15 Kasım 2021 Pazartesi 00:13
Belediyede dayanışma

 Başkan Ekinci, ‘’Sorgun Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Örnek işler yaptık, yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.  Birçok ilke imza atarak takdir edilir konuma geldiklerini kaydeden Ekinci, şehir görünümüne kavuşan bir Sorgun inşa ettikleri çalışma arkadaşları ve aileleri ile birincisini düzenledikleri ‘Dayanışmatoplantılarının devam edeceğini aktardı. Ekinci, ‘’Emekleri, özverili çalışmaları ve değerli yol arkadaşlıkları için tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Birlikte çok daha güzel işler yaparak gurur duyduğumuz bir sanat eseri gibi Sorgun'u hak ettiği konuma getireceğiz. Çok çalışacağız, yılmadan, yorulmadan Sorgun'umuza hizmet etmenin gururunu birlikte yaşayacağız’’ diye konuştu.

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