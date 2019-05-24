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Belediyede borç tartışması

KADIŞEHRİ ilçesinde geçtiğimiz dönem Belediye Başkanı olarak görev yapan Davut Karadavut, seçim sonrasında makamı devrettiği Belediye Başkanı İrfan Akın’ın belediyenin borçlarına yönelik yaptığı duyuruya yanıt verdi.

Belediyede borç tartışması

KADIŞEHRİ ilçesinde geçtiğimiz dönem Belediye Başkanı olarak görev yapan Davut Karadavut, seçim sonrasında makamı devrettiği Belediye Başkanı İrfan Akın’ın belediyenin borçlarına yönelik yaptığı duyuruya yanıt verdi.

24 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Belediyede borç tartışması

AK Parti’den yeniden aday gösterilmemesi nedeniyle BBP’den Kadışehri Belediye Başkan adayı olan ve seçimden istediği sonucu alamayan Davut Karadavut, ‘şahsiyetime ithaf ettikleri yanlış ve eksik bilgilere açıklık getirmek’ istediğini belirterek, ‘’İlçemizin kendinden 4 kat büyük bir ilçeyle kıyaslanması Kadışehri ilçesinin gelişmişliğini gösterir. Kadışehri ilçesinin merkez nüfusu 2 bin 600, Çekerek ilçe merkezinin nüfusu 10 bin’’ dedi.
Eski Başkan Karadavut, Çekerek Belediyesi ve Kadışehri Belediyesinin borç karşılaştırması yapılırken, ilçelere gelen aylık gelir ve ilçelere yapılan hizmet ve yatırımların karşılaştırılmadığına dikkat çekti. Çekerek ilçesinin, Kadışehri ilçesinin iki katı daha fazla bir gelire sahip olduğunu ileri süren Karadavut, görevde bulunduğu süre içerisinde ‘Kadın Konağı, 15 Temmuz Kulesi, Belediye Binası, Hayvan Pazarı, Aile ve Çocuk Parkı, Düğün Salonu, 15 dükkan belediye tarafından kamulaştırılarak yapılan Merkez Camii, Yürüyüş Yolu ve Dere Islahı, Gençlik Merkezi, Şehirlerarası Terminal, Sıcak Asfalt, Lütfullah Kayalar Mahallesi 2 Katlı Düğün Salonu, yaklaşık 35 kilometre Kilit Parke, Üçağaç, Yangı, Gümüşdiğin, Vasfıbey mahallelerine yaklaşık 40 kilometre Su ve Kanalizasyon Hattı yenilenmesi’ yatırımlarının yapıldığını hatırlattı. Karadavut, ‘’Yapılan hizmetler Yaklaşık 30 milyona mal olmuştur. Kadışehri denginde hiçbir ilçe bu kadar hizmet yapmamıştır. Hiçbir iş yapılmayarak tasarruf yapılmaz. Benim 6 aylık litre harcamalarımın her kuruşu halka hizmet içindir. Maalesef Türkiye’deki belediyelere gelen paylar az olduğu için belediyelerin yüzde 95’i bu tür borçlarla karşı karşıyadır’’ diye konuştu. 

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