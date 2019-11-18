Belediye Solucan Gübresi üretecek

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, kısa adı KOP olan Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma idaresi başkanı İhsan Bostancı ve Proje Geliştirme Koordinatörü Ümit Yorgancılar’ı ziyaret ederek, 'Kop kadınlarımız Solucandan Gübre üretiyor toprağa umut saçıyor' projesinin mali destek sözleşmesini imzaladı. Başkan Çakır, ‘’Solucan gübresi, sebze veya gıda atıklarının ayrıştırılarak, solucanların sindirim sistemlerinden geçirilmesi sonucu elde edilen organik gübredir. İlçemizde bulunan Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı hanım kardeşlerimize kurs verilerek, Solucan gübresi için Makina ve Ekipman desteği vereceğiz. Topraklarımızın daha verimli olabilmesi için organik gübre ile üretim kalitemizi artırmayı hedefliyoruz’’ dedi. Başkan Çakır, yerelde kalkınmak için bir ve beraber olmak zorunda olduklarını, önümüzdeki süreçte yapacakları yeni projelerle birlikte kalkınmaya ivme kazandıracaklarını da sözlerine ekledi.