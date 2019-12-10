Belediye çukuruna düştü

Saraykent ilçesinde belediye tarafından açılan çukura düşen otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Araç sürücüsü belediyenin yolu eştiğini ve çalışma yaptığını, lakin yola herhangi bir uyarıcı levha veya şerit çekmediklerini ileri sürdü.

Kazada can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken, araçta maddi hasar oluştu. Çukura düşen aracı çıkarabilmek için, çukura kum ve toprak dökülerek dolgu oluşturulmaya çalışıldı. Vatandaşlar bu tür çalışmalarda ekiplerin iş güvenliği alması gerektiğini hatırlattılar.

