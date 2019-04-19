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Belediye Çilek üretecek

SARIKAYA Belediyesi, çilek üretimine yönelik sera tesisi kurmak üzere hazırlıklara başladı.

Belediye Çilek üretecek

SARIKAYA Belediyesi, çilek üretimine yönelik sera tesisi kurmak üzere hazırlıklara başladı.

19 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Belediye Çilek üretecek

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, seçimler öncesinde, yeniden göreve gelmeleri halinde yapacakları yeni yatırım ve hizmetlerden olan sera tesisleriyle ilgili çalışmalara başladıklarını kaydetti. Başkan Açıkel, ‘’Yapılması planlanan seralarda termal su kullanmamayı düşünüyoruz. Üretken belediyecilikte Sarıkaya’yı marka haline getirmek istiyoruz. Bu projeyle ilçe ekonomisine artı olarak büyük katkı sağlanacaktır. Yeni seramızın siparişini verdik. Roma aromalı çilek üreteceğiz’’ dedi.

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