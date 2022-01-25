Beldenin taleplerini iletti

Yozgat’ın Çekerek İlçesine bağlı Özükavak Belediyesi’nde, Belediye Başkanı Oğuz Ünal, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda yaptığı ziyaretlerde beldedeki tarım çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu. Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal’ın geçtiğimiz hafta içerisinde Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulunduğunu söyledi. Yaptığı gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Başkanlığı’na da gittiğini dile getiren Ünal, ‘’Burada daha önceden Çekerek ilçemizde 2001-2002 yılları arasında görev yapan Ali Can Yılmaz’ı makamında ziyaret ettik. Kasabamızın ilçe tarımdan isteklerini tarımla alakalı tohumlar gibi konularla görüştükten sonra bakanlığımızdan ayrıldık’’ dedi. Ünal, Ali Yılmaz’ın göstermiş olduğu ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürler etti.