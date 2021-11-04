Belde halkına arsa müjdesi

Ertuğrul, beldede ikamet eden vatandaşların bir çoğundan kendilerine arsa temin edilmesi yönünde talep geldiğini, Araplı Belediyesi olarak bu talepleri karşılama çalışmalarında sona yaklaştıklarını belirtti. Ertuğrul, arsaları hazine arazilerinden temin etme girişimlerinden olumlu sonuç aldıklarını ifade ederek, "Büyük bir ihtimalle bu hazine arazilerinin belediyemize devri yapılacak. Biz de bu arazileri arsaya dönüştürüp uygun fiyatla vatandaşlarımıza satacağız. İmar öncesi halihazır haritalarımız tamamlandı. Şu anda jeoteknik, jeolojik etüt sondajlarımız bitmek üzere. Araplı merkez ve Yaycılar Mahallesi'nde uzun süredir arsa bekleyen vatandaşlarımız, yakın bir zamanda arsa sahibi olacak. Şimdiden bütün halkımıza hayırlı olsun” dedi.