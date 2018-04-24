BAYRAM HEYECANI

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Suphi Daştan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 75. Yıl Cumhuriyet ilkokulu 4. sınıf öğrencilerine devretti. Öğretmenler Azize Ural ve Ferhat Bekdur eşliğinde Belediye Başkanı Suphi Daştan’ı ziyaret eden 4.sınıf öğrencileri Bilgehan Bekdur, Amine Konakçı ve Merve Nur Arı Başkanlık görevini devralarak, Akdağmadeni için gerçekleştirmek istedikleri projelerini anlattılar. Çocuklarla bir süre sohbet ederek isteklerini dinleyen Belediye Başkanımız Suphi Daştan, koltuğunu geleceğin mimarlarına emanet etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

BOĞAZLIYAN ilçesi Spor Salonu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı düzenlendi. Programa ilçe yöneticileri katıldı. İlk ve Orta Okullarının yaptığı gösteriler, izleyenler tarafından alkışlandı.

SARIKAYA ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı spor salonunda kutlandı. Öğrenciler, yaptıkları gösterilerle büyük beğeni topladı. Tören sonrasında, düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri dağıtıldı.

YENİFAKILI ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram coşkuyla kutlandı. Kutlamalara Vali Yardımcısı Faruk Ekis, Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, Garnizon Komutanı M. Orkun Yurtseven, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Anıl Yiğit, Milli Eğitim Müdürü Adem Çete, Siyasi Parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, çok sayıda vatanda katıldı. Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerde bulunuldu. Düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.



