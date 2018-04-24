Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110932
ALTIN
175.003
DOLAR
4.0605
STERLİN
5.7275
EURO
4.9845

BAYRAM HEYECANI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilçelerde de coşkuyla kutlandı.

BAYRAM HEYECANI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilçelerde de coşkuyla kutlandı.

24 Nisan 2018 Salı 07:00
2 Okunma
BAYRAM HEYECANI

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Suphi Daştan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 75. Yıl Cumhuriyet ilkokulu 4. sınıf öğrencilerine devretti. Öğretmenler Azize Ural ve Ferhat Bekdur eşliğinde Belediye Başkanı Suphi Daştan’ı ziyaret eden 4.sınıf öğrencileri Bilgehan Bekdur, Amine Konakçı ve Merve Nur Arı Başkanlık görevini devralarak, Akdağmadeni için gerçekleştirmek istedikleri projelerini anlattılar. Çocuklarla bir süre sohbet ederek isteklerini dinleyen Belediye Başkanımız Suphi Daştan, koltuğunu geleceğin mimarlarına emanet etmekten mutluluk duyduğunu söyledi. 
BOĞAZLIYAN ilçesi Spor Salonu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı düzenlendi. Programa ilçe yöneticileri katıldı. İlk ve Orta Okullarının yaptığı gösteriler, izleyenler tarafından alkışlandı. 
SARIKAYA ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı spor salonunda kutlandı. Öğrenciler, yaptıkları gösterilerle büyük beğeni topladı. Tören sonrasında, düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri dağıtıldı. 
YENİFAKILI ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram coşkuyla kutlandı. Kutlamalara Vali Yardımcısı Faruk Ekis, Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, Garnizon Komutanı M. Orkun Yurtseven, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Anıl Yiğit, Milli Eğitim Müdürü Adem Çete, Siyasi Parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, çok sayıda vatanda katıldı. Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerde bulunuldu. Düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.


 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sorgun’da hummalı çalışma
Sorgun’da hummalı çalışma
Hizmette sınır yok
Hizmette sınır yok
Kaymakamdan hediye
Kaymakamdan hediye
Kanyon gölgesinde şenlik
Kanyon gölgesinde şenlik
Aydıncık'ta Okuma günü
Aydıncık'ta Okuma günü
Baydiğin Göletine devam
Baydiğin Göletine devam

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim