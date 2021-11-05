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Bayraktar’dan ziyaret

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesini ziyaret etti.

05 Kasım 2021 Cuma 00:17
Bayraktar’dan ziyaret

 Bayraktar, Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret edip, Oda Başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Eyüp Elmalı ile bir süre görüştü, Yozgat’taki tarım faaliyetleri ve çiftçilerin sorunları hakkında bilgi aldı. Bayraktar, ekim sezonunda bulunduğumuz bu günlerde tarımsal üretim seferberliğine girilmesi gerektiğini hatırlatarak, ‘’Ekilmemiş bir karış toprak bırakmamalıyız. Bütün imkânları üretim için seferber etmeliyiz. Üretimin sürdürülebilirliği açısından üreticimize gelir garantisi verilmelidir’’ dedi. 2022’nin Türkiye tarımı açısından kritik bir yıl olacağına vurgu yapan Bayraktar, ülkenin büyük bir gıda krizi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekip, çiftçinin tarlasına dönmesinin sağlanması gerektiğini ifade etti.
 

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