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Bayrak dağıtıldı

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi Sırçalı Belediyesi tarafından Afrin’de terör örgütlerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı.

Bayrak dağıtıldı

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi Sırçalı Belediyesi tarafından Afrin’de terör örgütlerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı.

16 Şubat 2018 Cuma 07:00
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Bayrak dağıtıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin ilindeki terör örgütlerine yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Sırçalı Belediyesi tarafından başta Belediye hizmet binası olmak üzere, cadde ve sokaklara Türk Bayrağı asılırken, belde halkına da Türk Bayrağı hediye edildi.
Sırçalı Belediye Başkanı Tamer Gümüş yaptığı açıklamada “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin düzenlediği harekata destek amacıyla beldede faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımız ile halkımıza ev ve işyerlerine asmaları amacıyla Türk Bayrağımızı hediye ettik. Sevgimiz Bayrak sevgisi olsun, Millet sevgisi olsun. Sırçalı ailesi olarak beldemizde her eve bayrak dağıtımı yapılmıştır. Birlik ve beraberliğimize en çok ihtiyacımız olduğu zamanda destek olmalıyız. Ülkemiz sınırları dışında Mehmetçiğimizin üstün gayret ile göstermiş olduğu başarılara minnettarız. Dualarımız, Afrin'de ki askerlerimize rabbim ayaklarına taş değdirmesin" dedi.
Sırçalı Belediyesi tarafından dağıtılan bayraklara esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken harekata katılan güvenlik güçlerine ise dua edildi.

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