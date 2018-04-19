Baydiğin Göletine devam

Aydıncık Kaymakamı Yavuz Akyol, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Baydiğin Belediye Başkanı Osman Uslu ile birlikte gölet şantiyesini gezdi. Kaymakam Akyol, yapılan çalışmalar hakkında DSİ 123’üncü Şube Müdürü Metin Üstünkaya’dan bilgi aldı. Gövde sağ sahil kazı imalatı ve kil ocağı ulaşım yolu kazı-dolgu imalatının devam ettiği gölet tamamlandığında depolanacak 0.84 milyon metreküp depolayarak, bin 760 dekar tarım alanını sulayacağı kaydedildi.