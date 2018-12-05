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Başkenti gezdiler

ÇAYIRALAN Şehit Ali Mehmet Vurel Anadolu Lisesi öğrencileri, yeni ilgi alanları ve becerileri kazandırmak amacıyla Ankara gezisi düzenlendi.

Başkenti gezdiler

ÇAYIRALAN Şehit Ali Mehmet Vurel Anadolu Lisesi öğrencileri, yeni ilgi alanları ve becerileri kazandırmak amacıyla Ankara gezisi düzenlendi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Başkenti gezdiler

Öğrenciler, Ankara Üniversitesi Kampüsünü gezdi, üniversite hakkında farkındalık oluşturacak bilgilere ulaştı. Program dahilinde, Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşımızı kaleme aldığı Tacettin Dergahı, tarihe geçmiş önemli devlet adamlarının kabri ve Anıtkabir´i ziyaret eden öğrenciler, son olarak Tiyatro gösterisini izleyerek gezi etkinliklerini tamamladı. Gezinin gerçekleşmesine Kaymakam Bekir Özen ve Belediye Başkanı Yasin Şahiner de destek verdi. 

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