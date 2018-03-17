BAŞKENTi GEZDi

Kaymakam Davut Sinanoğlu’nun talimatları doğrultusunda 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma günü kapsamında gerçekleştirilen gezi programı dolu dolu geçti. İki gün süren gezide Şehit yakınları ve gaziler, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer ve Ertuğrul Soysal tarafından ağırlandı. Şehit Aileleri ve Gazilerimize, meclis gezdirildi, 15 Temmuz 2016 yılında hain darbe girişimi sırasında bombalanan ve zarar gören Meclis binası hakkında bilgi verildi. Milletvekilleri, Şehit Aileleri ve Gazilerimizin sorun ve talepleri dinledi, daha sonra Meclis Lokantasında yemek ikramında bulundular. Şehit Aileleri ve Gazilerimiz Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kabri Anıtkabir ziyaret etti, uzman rehber eşliğinde Birinci ve ikinci Meclis, Etnografya Müzesi, Resim Heykel Müzesi, Ankara Kalesini de gezip, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bulunan Şehitler Abidesi ve Millet Camiini ziyaret eettikten sonra döndü.