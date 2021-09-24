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Başkanların buluşması

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

24 Eylül 2021 Cuma 00:34
Başkanların buluşması

 Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette her iki belediye başkanı belediyecilik faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Kurt'a Bahadın'da yaptıkları çalışmaları anlatan Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti. Sosyal demokrat belediyeciliği tam anlamıyla Odunpazarı'nda gördüğünü belirten Bozdemir, Başkan Kurt'u tebrik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir'e çalışmalarında başarılar diledi.

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