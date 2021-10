Başkanın hayvan sevgisi

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, her canlıya şefkat gösterilmesi gerektiğini, yaşamın onlarla beraber daha güzel olduğunu söyledi. Yılmaz, ‘Hayvanları Koruma Günü’ kapsamında belediye hayvan bakım ve beslenme yerini ziyaret ederek yetkililerden çeşitli bilgiler aldı. Yılmaz, ‘’Sessiz dostlarımızın can güvenliği, barınma ve beslenme ihtiyacı en büyük görevlerimizden bir tanesidir. Çünkü hayat, can dostlarımızla paylaştıkça anlamlıdır. Yaşayan tüm canlılar gibi onlar da, doğanın, eşit haklı bireyleridir. En küçüğünden en büyüğüne kadar her hayvan, Allah’ın eseri olarak değerlidir ve o’nun tarafından insana emanet edilmiştir’’ dedi. Yılmaz, insanların, hayvanlara karşı insaflı, şefkatli ve merhametli olmakla sorumlu tutulduğuna da vurgu yaparak, insanların dilsiz dostları olan hayvanların yaşam haklarını kendi yaşam hakkımızla bir tutmamız gerektiğinin de altını çizdi. Yılmaz, ‘’Bizler de, Yerköy Belediye olarak sokak hayvanlarını korumak kollamak, yaşam şartlarını daha iyiye götürmek için elimizden geleni tüm caba ve gayreti gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünce ile hayvanların korunması konusunda herkesin gereken duyarlılığı ve sorumluluğu birlikte yerine getireceklerine inanıyor, sevgi ve saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı. •Ferhat Kayhan/Yerköy•