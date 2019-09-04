Başkandan ziyaret...

ŞEFAATLİ Belediye Başkanı Müjdat Karaca, AK Parti ve CHP İlçe teşkilatlarını ziyaret etti. Başkan Karaca’ya, MHP Şefaatli İlçe Başkan Yardımcısı Harun Akdemir, Ülkü Ocakları Şefaatli İlçe Başkanı Safa Söylemez, MHP İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Yalçınkaya, MHP Belediye Meclis Üyeleri Çelebi Kılıç, Yücel Şensoy, Hamza Karacabay eşlik etti. Başkan Karaca, CHP Şefaatli İlçe Başkanı Ali Bektaş ve AK Parti Şefaatli İlçe Başkan Ömer Sarı ile bir süre görüşüp, çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.