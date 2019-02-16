Başkandan ziyaret

Seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Ahmet Öçal, Sarıkaya İmam Hatip Lisesi’nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Adayı Ahmet Öçal, öğretmen ve okul idarecileriyle görüş alışverişinde bulunarak, ilçe eğitimiyle ilgili sorun ve sıkıntıları da dinledi. Öçal, yeniden başkan seçilmesi durumunda, dün olduğu gibi bundan sonra da ilçenin eğitim-öğretimi için gereken çalışmaları ve katkıyı sürdüreceklerini ifade etti.