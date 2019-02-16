Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102715
ALTIN
224.474
DOLAR
5.2843
STERLİN
6.8121
EURO
5.9542

Başkandan ziyaret

SARAYKENT Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Öçal, Saraykent İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Başkandan ziyaret

SARAYKENT Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Öçal, Saraykent İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
11 Okunma
Başkandan ziyaret

Seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Ahmet Öçal, Sarıkaya İmam Hatip Lisesi’nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Adayı Ahmet Öçal, öğretmen ve okul idarecileriyle görüş alışverişinde bulunarak, ilçe eğitimiyle ilgili sorun ve sıkıntıları da dinledi. Öçal, yeniden başkan seçilmesi durumunda, dün olduğu gibi bundan sonra da ilçenin eğitim-öğretimi için gereken çalışmaları ve katkıyı sürdüreceklerini ifade etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Öğrenciler için atkı ve bere
Öğrenciler için atkı ve bere
Köy yolunda inceleme
Köy yolunda inceleme
Su seviyesi yükseliyor
Su seviyesi yükseliyor
Ortaokulu Müdürleri toplandı
Ortaokulu Müdürleri toplandı
Yerköy’de altyapı protokolü
Yerköy’de altyapı protokolü
Kaymakam Kılınç, kadınları ağırladı
Kaymakam Kılınç, kadınları ağırladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim