Başkandan öğrencilere moral

Eğitim-Öğretime verdikleri desteklerle ilçede adeta devrim yaşandığının altını çizen Başkan Bozkurt, ‘’Fen Lisesinden Sağlık Meslek Lisesine kadar birçok okulu ilçemize kazandırdık. En son Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Proje İmam Hatip Lisesini ilçemize kazandırarak, büyük bir çığır açtık’’ dedi.

Kendisinin de bir eğitimci olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Bozkurt, öğrencilere moral ve motivasyon için zaman zaman derslere girip, öğrencilerle, öğretmenlerle sohbet etmeyi, onlara moral takviyesinde bulunmaktan mutlu olduğunu sözlerine ekledi.