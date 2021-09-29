BAŞKANDAN MORAL

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde üniversite sınavlarında başarılı olup, kayıt yaptıran öğrencilere, Belediye Başkanı Nezih Yalçın moral verdi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Üniversite sınavında başarılı olarak yurdun dört bir yanında öğretim hayatlarına devam edecek başarılı öğrencileri, aileleriyle birlikte misafir etti. Yalçın, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Mehmet Köklü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Selinay Köroğlu, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Betül Yaşar,19 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Muhammed Fatih Karaca, Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Ulvihan Daştan, Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Döndü Nur Kaya, Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazanan Şevval Erbek, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Fatmanur Güzel ile bir araya geldi. Yalçın, büyük bir başarı göstererek ailelerini gururlandıran, kendi gelecekleri için sağlam adımlar atan öğrencilere başarılar dileyerek, tablet bilgisayar hediye etti. Yalçın, ilçede eğitim seviyesini yükseltecek, öğrencilerin kendilerini yetiştirebilmeleri, donanımlı hale gelebilmeleri için rahatlıkla ders çalışabileceği yeni mekanların ihtiyacından bahsetti. Yalçın, ‘’İlçemizde üniversiteye hazırlanan gençlerimizin huzurlu bir ortamda ders çalışıp araştırma yaparak kendilerini geliştireceği bir proje üzerinde çalışıyoruz. Çalışmalarımız şekillendiğinde gerekli açıklamaları yapacağız. Üniversiteyi kazanarak yeni bir hayata başlayan kıymetli öğrencilerimize başarılar diliyorum. Büyük zorluklarla evlatlarının geleceğine yatırım yapan ailelerimize ve öğrencilerimizin bu günlere gelmesini sağlayan öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum’’ dedi.