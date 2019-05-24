Başkandan esnaf ziyareti

Çarşı esnafı ile birlikte karşılaştığı vatandaşların ilgisi ile karşılaşan Belediye Başkanı Yılmaz, sohbet ederken, sorunları dinledi, taleplerini alıp, not etti. Çarşı esnafının sorunlarını dinleyen Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Ramazan ayı münasebetiyle hayırlı ve bol kazançlar dileyerek, hatıra fotoğrafları çektirdi. Yılmaz, daha güzel, daha yaşanır, sosyal, ekonomik yönden gelişmiş bir Yerköy için çalışmaların devam edeceğini söyledi.