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Başkana ‘teşekkür’ plaketi

Yozgat’ın Yerköy ilçesi Hüyük Mahallesi Muhtarı Hasan Arslan, mahallesinde belediye ekipleri tarafından yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’a teşekkür plaketi verdi.

05 Kasım 2021 Cuma 00:05
Başkana ‘teşekkür’ plaketi

Yerköy Belediyesi’nce önemli hizmetlerin yapıldığını, mahallenin çehresinin değiştiğini belirten Muhtar Hasan Arslan, yapılan hizmetlerin mahalle sakinlerine değer kattığını bildirdi. Muhtar Arslan, ‘’Hüyük mahallesi muhtarı olarak belediye başkanımız Sayın Ferhat Yılmaz bey kısa sürede mahallemize yol, kanalizasyon çalışması yapmıştır. Yapmaya da devam etmektedir. Başkanım ve ekip arkadaşlarıyla beraber mahallemiz sahada güzel olacaktır’’ dedi. Başkan Yılmaz ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ‘’Hüyük, Karacaşar ve 60 Evler mahallerinde bulunan cadde ve sokaklarından ekiplerimizi çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan bu üç mahallemiz de yılardır süre gelen yazın tozdan, kışın ise çamurdan en kısa zamanda kurtulacaktır. Mahallelerimizde, ana artel yollar, ara cadde ve sokakların yani 65 bin metrekarelik alanın kilitli taş parke çalışması yapılıyor. Kilitli taş çalışmaları yanı sıra yağmur oluğu ve bordür taş döşemesi yapılmaktadır. Göreve geldiğimiz günden itibaren hep insan odaklı çalışmalar yürütmekteyiz. İlçemize olan vefa borcumuzu ödeyecek ve hayallerimizin şehrini inşa edeceğiz. Şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu. Başkan Ferhat Yılmaz, Hüyük Mahallesi Muhtarı Hasan Arslan’a ziyaretten dolayı teşekkür etti. (Ferhat Kayhan)

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