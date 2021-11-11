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Başkana teşekkür

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Karayakup Beldesinde, eğitimciler Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan’ı ziyaret ederek, teşekkür etti.

11 Kasım 2021 Perşembe 00:13
Başkana teşekkür

 Karayakup Kınalı Hasan Eğitim Kurumlarında görev yapan eğitimciler, her zaman yanlarında hissettikleri Belediye Başkanı Erdoğan’ı makamında ziyaret etti. Öğretmenler, ‘’Okul ve Öğrencilerimiz için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Karayakup Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Dursel Erdoğan beye teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu. Belediye Başkanı Erdoğan da, Covid19 tedbirleri kapsamında öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarından uzun bir süre ayrı kaldıklarını, yeniden yüz yüze eğitime başlanılmasıyla herkesin mutlu olduğunu bildirdi. Erdoğan, insan hayatında aileden sonra en önemli basamak olan okulun, bireyi hayata hazırlayan, gelişme, çağdaşlaşma çabalarını başarıya ulaştıran, eğitim imkânlarını sistemli bir şekilde sunan ve geleceğe ilişkin hedeflerimize ulaştıracak olan bir eğitim yuvası olduğunu vurguladı. Erdoğan, ‘’Hayatımızın önemli aşamalarından biri olan eğitim-öğretim hayatında göstereceğimiz başarı, birer yetişkin olarak, yaşayacağımız hayatın temeli ve teminatı olacaktır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek, onlara ne kadar çok imkân sunabilirsek, ülkemizin yarınları da o kadar parlak olacaktır. Eğitimin temel hedefi, sağlıklı, çalışkan, üretken, araştıran, soruşturan ve yorumlayan bireyler yetiştirmektir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu özelliklere sahip, vatanımıza, milletimize, en önemlisi kendilerine yararlı bireyler olarak, geleceğe hazırlamak bizlerin vazifesidir’’ diyerek, eğitime verdikleri desteğin artarak devam edeceğinin mesajını da verdi.

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