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Başkana destek sürüyor

BELEDİYE Başkanları Birliği tarafından düzenlenen "Türkiye'nin En Başarılı Belediye Başkanları 2. Tur Oylama" işlemi devam ediyor. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ise ikinci tur oylamada ilimizi temsil ediyor.

Başkana destek sürüyor

BELEDİYE Başkanları Birliği tarafından düzenlenen "Türkiye'nin En Başarılı Belediye Başkanları 2. Tur Oylama" işlemi devam ediyor. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ise ikinci tur oylamada ilimizi temsil ediyor.

08 Şubat 2018 Perşembe 17:04
98 Okunma
Başkana destek sürüyor

Belediye Başkanları Birliği tarafından düzenlenen, 2017'nin en başarılı belediye başkanları anketinde, ikinci tur oylamalarına geçildi.
İlçe Belediye Başkanları kategorisinde ikinci tura katılım hakkı kazanan Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel için oylama süreci devam ediyor.
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, hemşerilerine çağrıda bulunarak, http:www.baskanlarodul.com internet adresi üzerinden kendisine oy verilmesini talep etti.

Son Güncelleme: 08.02.2018 17:18
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