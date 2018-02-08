Başkana destek sürüyor

Belediye Başkanları Birliği tarafından düzenlenen, 2017'nin en başarılı belediye başkanları anketinde, ikinci tur oylamalarına geçildi.

İlçe Belediye Başkanları kategorisinde ikinci tura katılım hakkı kazanan Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel için oylama süreci devam ediyor.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, hemşerilerine çağrıda bulunarak, http:www.baskanlarodul.com internet adresi üzerinden kendisine oy verilmesini talep etti.