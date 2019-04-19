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Başkan trafiği halka sordu

SORGUN Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Cumhuriyet Caddesinde araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesine yönelik yapılacak çalışmaları vatandaşlara sordu.

Başkan trafiği halka sordu

SORGUN Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Cumhuriyet Caddesinde araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesine yönelik yapılacak çalışmaları vatandaşlara sordu.

19 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Başkan trafiği halka sordu

Cadde üzerindeki kaldırım işgaliyelerini, araç park sorununun çözümüne yönelik toplantıya Cumhuriyet Caddesi esnafı katıldı. İlyas Arslan Sinema ve Kültür Salonundaki toplantı canlı yayınlandı. Başkan Ekinci, vatandaşların kaldırımları rahat kullanması için Cumhuriyet Caddesi üzerindeki kaldırımlara bir şey koyulmaması, kaldırımlarda yayaların rahat yürümesi gerektiğini söyledi. Başkan Ekinci, bebek arabalarının, engelli araçlarının rahat kullanılması için çalışma başlatılacağını ve bu uygulamanın Sorgun'un geneline yayılacağını, esnafında bu konuda belediyeye yardımcı olması gerektiğini, aksi halde cezai işlem uygulanacağını bildirdi. Katılımcılar, yapılacak düzenlemeler konusunda düşüncelerini aktardı.

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