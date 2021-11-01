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Başkan tesisi gezdi

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde Tarım ve Kırsal Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından sağlanan mali destek ile işletmeye açılan kuruyemiş tesisleri üretimini sürdürüyor.

01 Kasım 2021 Pazartesi 00:34
Başkan tesisi gezdi

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede kurulan ve Yozgatlı çiftçilerin ürününü işleyerek dünyaya ihraç eden kuruyemiş imalathanesini ziyaret etti. Ekinci, ilçede istihdama ve çiftçiye yapılan katkılar için teşekkür ederek, ‘’Bizim kıymetli topraklarımızda yetişen nohut, ayçiçeğimiz, çekirdeğimiz artık dünya pazarında olacak. Bizde bulunan hammaddenin maddeye dönüştürülmesi çok kıymetlidir. Her zaman üreticiye destek olacağız ve şehrimizdeki istihdamı artırmak için çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi. •Rabia Şahin / Sorgun•

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