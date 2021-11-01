Başkan tesisi gezdi

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede kurulan ve Yozgatlı çiftçilerin ürününü işleyerek dünyaya ihraç eden kuruyemiş imalathanesini ziyaret etti. Ekinci, ilçede istihdama ve çiftçiye yapılan katkılar için teşekkür ederek, ‘’Bizim kıymetli topraklarımızda yetişen nohut, ayçiçeğimiz, çekirdeğimiz artık dünya pazarında olacak. Bizde bulunan hammaddenin maddeye dönüştürülmesi çok kıymetlidir. Her zaman üreticiye destek olacağız ve şehrimizdeki istihdamı artırmak için çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi. •Rabia Şahin / Sorgun•