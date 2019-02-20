Başkan sorun dinledi

Başkan Karadavut, 2’inci TOKİ’de ikamet eden kadınlarla bir araya geldi. Başkan Karadavut, kadınların kendisine ilettiği sorun ve talepler konusunda gereğinin yapılacağını söyledi.
20 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
11 Okunma
YENİFAKILI Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Yalçın Karadavut, sorun dinledi.
Başkan Karadavut, 2’inci TOKİ’de ikamet eden kadınlarla bir araya geldi. Başkan Karadavut, kadınların kendisine ilettiği sorun ve talepler konusunda gereğinin yapılacağını söyledi.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol