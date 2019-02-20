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Başkan sorun dinledi

YENİFAKILI Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Yalçın Karadavut, sorun dinledi.

Başkan sorun dinledi

YENİFAKILI Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Yalçın Karadavut, sorun dinledi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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Başkan sorun dinledi

Başkan Karadavut, 2’inci TOKİ’de ikamet eden kadınlarla bir araya geldi. Başkan Karadavut, kadınların kendisine ilettiği sorun ve talepler konusunda gereğinin yapılacağını söyledi. 

Anahtar Kelimeler:
YENİFAKILI Belediye Başkanı
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