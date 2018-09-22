Başkan Şahiner, okulları gezdi

Başkan Şahiner, geçtiğimiz dönemde de okullara ziyarette bulunduğunu, eğitim ve öğretimde başarının artırılması için okullardan gelen talepler doğrultusunda gerekli yardımlarda bulunduklarını hatırlattı. Başkan Şahiner, ‘’Bu yıl da hayırlı olsun ziyaretimizin yanında 15 bin liralık bir bütçe eğitime ayırdık. Okulların ihtiyaçları, okul idarelerinin talepleri doğrultusunda tüm okullara destekte bulunmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ da, eğitime göstermiş olduğu ilgi ve alakasından dolayı, Belediye Başkanı Şahiner’e teşekkür etti.