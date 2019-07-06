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Başkan projelerini anlattı

SORGUN Belediye Başkanı Erkut Ekinci, göreve geldiği günden beri yaptıkları çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Başkan projelerini anlattı

SORGUN Belediye Başkanı Erkut Ekinci, göreve geldiği günden beri yaptıkları çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
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Başkan projelerini anlattı

Ekinci, düzenlediği basın toplantısında, öncelikli projelerinin başında ilçeye bir meydan kazandırmak geldiğini söyledi.  Eski belediye binasını yıkacaklarını ve yerini ilçe meydanı olarak düzenleyeceklerini dile getiren Ekinci, "Yapacağımız alanda zemin üstünde herhangi bir bina olmayacak. Düşüncemiz, yerin altına doğru bir alış veriş merkezi yapmak. Zemin üstüne herhangi bir bina yapmayacağız. Bu meydan park ve yeşil alan olacak" dedi. Ekinci, Cumhuriyet Caddesi'nde trafik yoğunluğu yaşandığını ve trafiği rahatlatmak için çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Bu caddemizi yeniden şekillendireceğiz. Burada bazı kaldırımlar dar, bazı kaldırımlar geniş tutulmuş. Bunların hepsini daha düzgün bir hale getireceğiz. Öncelikle kaldırımları geniş tutacağız. Yolun geniş olduğu yerlere ise park için cepler yapacağız. Bu cadde tek gidiş, tek geliş olacak. Daha sonra caddemizi sıcak asfaltla kaplayacağız. Bununla birlikte Atatürk Bulvarı, Hastane Caddesi ve İlyas Arslan Bulvarını da sıcak asfalt yapacağız" diye konuştu. 
 

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