Başkan Öçal’dan anlamlı ziyaret

Eğitim-öğretim hakkında öğretmenlerden bilgi alan Başkan Öçal, eğitim-öğretimin toplum hayatındaki öneminin altını çizdi. Öçal, ‘’Sevgili öğretmen arkadaşlar, içerisinde bulunduğumuz hafta öğretmenler günü haftası olma münasebeti ile sizleri ziyaret ederek tüm heyecanınıza ortak olmak istedim. Elbette öğretmenin günü bir tek gün ile sınırlı değildir. İnsanı yetiştirip şekillendiren ve muasır medeniyetler düzeyine gelinmesinde şüphesiz öğretmenlerin payı çok büyüktür. Bizler bu bilinçle yaptığımız belediyecilik görevinde Saraykent İlçemizin tüm sorunlarını çözmeye çalışırken ilçemiz eğitim ve öğretiminde de sizlerin yanında omuz omuza yükünüzü hafifletmeye hazır olduğumuzu bilmenizi istiyoruz’’ dedi.

Belediye Başkanı Öçal, öğretmenlere hediyeler takdim etti.

