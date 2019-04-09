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Başkan nikah da kıydı

YOZGAT İl Genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında göreve gelen başkanlar içerisinde en hızlısı Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz çıktı.

Başkan nikah da kıydı

YOZGAT İl Genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında göreve gelen başkanlar içerisinde en hızlısı Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz çıktı.

09 Nisan 2019 Salı 00:00
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Başkan nikah da kıydı

Mazbatasını alıp, makamına geçen Yılmaz, önce makam koltuğunu kaldırılmasını istedi, ardından tahta sandalyede oturup, gelen tebrikleri kabul etti. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Belediye Hizmet Binası’nın girişine uyarıcı yazılar yazdırdı, ilk nikahını da kıydı. Başkan Yılmaz, Altınok ve Özçelik ailelerinin çocuklarının nikahlarını kıyıp, genç çiftlere bir ömür mutluluklar diledi. 

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