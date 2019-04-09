Başkan nikah da kıydı

Mazbatasını alıp, makamına geçen Yılmaz, önce makam koltuğunu kaldırılmasını istedi, ardından tahta sandalyede oturup, gelen tebrikleri kabul etti. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Belediye Hizmet Binası’nın girişine uyarıcı yazılar yazdırdı, ilk nikahını da kıydı. Başkan Yılmaz, Altınok ve Özçelik ailelerinin çocuklarının nikahlarını kıyıp, genç çiftlere bir ömür mutluluklar diledi.