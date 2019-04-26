Başkan hızlı başladı

Başkan Coşar, ‘Halkımızın konforu için, Mevlana Mahallesi ve Bağlarbaşı Mahallesindeki yol yapım ve yenileme çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Boğazlıyan'ımızın tüm mahallelerinin ihtiyaç duyulan bölgelerinde çalışmalarımız yakın bir zamanda başlayacaktır’ dedi.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhcan Coşar, Pazar yeri bölgesinde tıkanmış yeraltı gider hatlarının da onarımına başladıklarını kaydetti. Başkan Coşar, ‘Esnafımız ve halkımız için, İlçemiz Pazar yeri bölgesinde bulunan tıkanmış yeraltı gider hatlarının onarılarak, faaliyete alınması ve yağmur suyu giderlerine deşarj uygulaması çalışmalarımız da devam etmektedir’’ diye konuştu.

