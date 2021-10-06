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Başkan çalışmaları denetledi

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, belediye tarafından yaptırılan modern mezbahane ve hayvan satış pazarı inşaatını gezdi

06 Ekim 2021 Çarşamba 00:02
Başkan çalışmaları denetledi

Yılmaz, 15 dönüm alan üzerine inşa edilen modern mezbahane ve hayvan satış pazarının en kısa zamanda ilçe halkının hizmetine açılacağını söyledi. Belediye Başkanı Yılmaz, ‘’İlçemiz gerek tarım gerekse hayvancılık konusunda çok önemli bir konuma sahiptir. Yerköy Belediyesi olarak, ilçemiz halkına ve diğer il ve ilçelere daha iyi hizmet etmek için hayvan pazarı ve modern kesim hanemizin temelini üç ay önce attık. Temelini atmış olduğumuz bu tesisin çalışmaları ekiplerimiz tarafından aralıksız devam etmektedir’’ dedi. Tesislerin tamamen belediyenin kendi öz kaynakları ile yapılmaya çalışıldığını aktaran Yılmaz, modern mezbahane ve hayvan satış pazarının en kısa zamanda hizmete açılacağını bildirdi. Yılmaz, ‘’Şuan aktif durumda olan hayvan pazarı ve mezbahanemiz ilçemizin girişi olması nedeniyle kötü bir görünüme sahiptir. İlçemiz hem bu kötü görünümden kurtulmuş olacak hem de modern bir mezbahaneye sahip olacaktır. Şimdiden tüm ilçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. (Ferhat Kayhan/Yerköy)

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