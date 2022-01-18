Başkan Bıyık’tan ziyaret

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Yerköy Belediyesini ziyaret ederek Başkan Ferhat Yılmaz ile yapılan projeler hakkında çeşitli bilgi alış verişinde bulundular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ferhat Yılmaz, “Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık kardeşimiz bugün bizleri ziyarete geldiler. Kendilerinin Yomra ilçesindeki başarılı hizmetlerini yakından takip ediyoruz. Başkanımız Mustafa Bıyık’a ve ekibine bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyoruz. ” dedi. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ise Başkan Yılmaz’a çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Ferhat Yılmaz, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek günün anlam ve önemine binaen çeşitli hediyeler takdim etti.