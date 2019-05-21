Başkan Bazlama Pişirdi

Başkan Ekinci ve beraberindekiler, Yenidoğan Mahallesi’nde sahur için bazlama yapmak üzere hazırlık yapan mahalle sakinlerine konuk oldu. Mahalle sakinlerinden Medine isimli kadının evinin tandırında sahur için hamur yoğruldu, tandır yakıldı. Belediye Başkanı Ekinci, tandırın başına geçti, hazırlanan bazlamaların bir bölümünü pişirdi. Pişen bazlamalar ev sahibi tarafından yağlanıp, Başkan Ekinci ile birlikte diğer konuklara ikram edildi.