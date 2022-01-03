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Başer’den inceleme

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat’ın Saraykent ilçesinde yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan Sultan Hanı Termal Otelde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

03 Ocak 2022 Pazartesi 00:20
Başer’den inceleme

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, 19 yıllık iktidarı döneminde Saraykent’i eserleri ve hizmetleriyle ihya ettiklerini söyledi. Saraykent ilçesinde Belediye ve Kaymakamlığın birlikte yapımını üstlenip tamamladığı Sultan Hanı Termal Oteli Saraykent’e kazandırdıklarını vurgulayan Başer, ‘’Termal Otelimizde inceleme yaptık. Şifa kaynağı suyu ve hizmet kalitesiyle termal otelimiz hizmete devam ediyor. İlk günkü aşk ve memleket sevdasıyla Yozgat’ımıza ve Saraykent’imize hizmete devam’’ dedi.

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