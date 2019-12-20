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Başarıya teşekkür

SARAYKENT ilçesinde Polis Merkezi Amirliğine bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonu başarıyla tamamlayan emniyet mensuplarına Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı tarafından ‘başarı belgesi’ verildi.

Başarıya teşekkür

SARAYKENT ilçesinde Polis Merkezi Amirliğine bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonu başarıyla tamamlayan emniyet mensuplarına Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı tarafından ‘başarı belgesi’ verildi.

20 Aralık 2019 Cuma 04:04
Başarıya teşekkür

Uyuşturucu madde satan, ‘torbacı’ olarak tabir edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Saraykent Parmaksız Köyü kavşağında uygulama yapmaya başlayan ekipler, aynı gün gece Antalya plakalı aracı durdurmaya çalıştığı sırada araç önce yavaşlamış, daha sonra ise hızlanarak, Akdağmadeni istikametine doğru kaçmaya başladı. Nefes kesen bir kovalamaca sonrası, şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Şüpheli araçta yapılan aramalarda ise dört ayrı pakette satışa hazır vaziyette fişekler halinde uyuşturucu madde bulundu. Yapılan başarılı operasyonun akabinde operasyonda görevli olan uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan emniyet personelleri Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı tarafından makamında kabul edilerek, başarı belgesi ile ödüllendirildi. Kundakçı, yapılan başarılı operasyondan duymuş olduğu memnuniyetin altını çizerek, “Gençlerimizi zehirleyen ve geleceklerini ipotek altına alan vicdansız bir şebeke daha emniyet ekiplerimizin başarılı operasyonu ile çökertildi. Bundan dolayı emniyet güçlerimizi kutluyorum. Bundan sonraki süreçte de emniyet tedbirlerimiz artacaktır. Vatandaşlarımızın her türlü güvenliğini sağlamak üzere bir takım önleyici tedbirler almaktayız. Duyarlı vatandaşlarımızın da yardımı ile bu tür suç şebekeleri hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır’’ dedi.

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