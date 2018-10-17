Başarıya destek

Akkan, 11 ve 12’inci sınıf öğrencileri ile ayrı ayrı sohbet ederek, bu sene on ikinci sınıflardan beklentinin yüksek olduğunu, ortada başarılmayacak bir durum olmadığını, sadece biraz azim ve hafta sonu yapılacak olan DYK kurslarına katılımın sağlanması ile olacağını söyledi. Akkan, Anadolu İmama Hatip Lisesi ve Atatürk İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen hafta sonu Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını da ziyaret ederek, bilgi aldı.