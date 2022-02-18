Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Şefaatli Mal Müdürlüğü’nde şef olarak görev yapan Ahmet Padak’a emekliliğe ayrılması nedeniyle başarı belgesi takdim ederek, yaptığı çalışmalar için teşekkür etti. Şefaatli Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü görevini yürütürmen emeklilik süresi gelen Ahmet Parlak'ın emekliye ayrılmasının ardından son iş gününde Kamakam Günlü, makamında kabul etti. Bu güne kadar Parlak'ın yaptığı çalışmalar için teşekkür eden Kaymakam Günlü, Parlak'a başarı belgesi verdi. •Sümeyye İlhan•