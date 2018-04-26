Barınakta sona gelindi

Sarıkaya ilçesinde, son yıllarda sokak hayvanlarının sayılarındaki artış ve ilçe halkından gelen şikayetleri dikkate alan belediyenin yaptırdığı hayvan barınağında düzenleme çalışmaları da büyük oranda tamamlandı. Başıboş hayvanları toplamaya yönelik oluşturulan ekip tarafından ilçe merkezinde yakalanan sokak köpekleri hayvan barınağına getirilerek, önce aşıları yapılıp, beslenmeleri düzene girdikten sonra kısırlaştırma ameliyatları da yapılıyor. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçenin büyük bir sorununu daha çözüme kavuşturduklarını söyledi. Sabah erken saatlerde okula giden çocukların, başıboş köpeklerin korktuklarını ve ciddi sorunlar yaşandığını belirten Açıkel, “Başıboş köpeklerin ıslah edilip, insanlara zarar vermesini önlemek üzere hayvan barınağı yapılması karar verilmiştir. Karar doğrultusunda belirlenen alanda yapılan barınakta çalışmalar tamamlanmak üzeredir. Şimdiden gerekli görevlendirmeler yapılarak, sokaktaki hayvanlarımız toplandı, bakımları yapılıyor” dedi.