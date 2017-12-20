Barınakta sona gelindi

Barınağa getirilen köpeklerin aşıları, kısırlaştırma operasyonları ve gerekli uygulamaların Sarıkaya Belediyesi Veteriner Hekimi Basri Cankur tarafından titizlikle yapıldığı kaydedildi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, mahalle aralarında başıboş köpeklerin çok olduğunu, özellikle sabahın erken saatlerinde okula giden çocukları rahatsız ettiğini, bu nedenle de çocukların korkudan dolayı okula gitmek istemediklerine dikkat çekti. Konuyu meclis gündemine taşıyarak, sorunun çözümü noktasında hayvan barınağının acilen yapılması yönünde görüş birliğine vardıklarını kaydeden Açıkel, ‘’İlçemiz merkezinde ve mahallelerinde merkeze bağlı köylerden araçlarla getirilerek bırakılan başıboş köpekler, korku yaratmıştır. Başıboş köpeklerin ıslah edilip, insanlara zarar vermesini önlemek üzere hayvan barınağı yapılması karar verilmiştir. Karar doğrultusunda belirlenen alanda yapılan barınakta çalışmalar tamamlanmak üzeredir. Şimdiden gerekli görevlendirmeler yapılarak, sokaktaki hayvanlarımız toplanılarak, bakımları yapılmaktadır’’ dedi.