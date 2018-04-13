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Barınak yolunda düzenleme

SARIKAYA Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan sokak hayvanlarına yönelik barınak bölgesinin yollarında da iyileştirme çalışmalarına başlanıldı.

Barınak yolunda düzenleme

SARIKAYA Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan sokak hayvanlarına yönelik barınak bölgesinin yollarında da iyileştirme çalışmalarına başlanıldı.

13 Nisan 2018 Cuma 07:00
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Barınak yolunda düzenleme

Sarıkaya ilçesinde, son yıllarda sokak hayvanlarının sayılarındaki artış ve ilçe halkından gelen şikayetleri dikkate alan belediye, geçtiğimiz yıl sonlarına doğru yapımına başladığı hayvan barınağı çalışmalarını tamamladı. Başıboş hayvan toplama ekibi tarafından ilçe merkezinde yakalanan sokak köpekleri hayvan barınağına getirilerek, önce aşıları yapılıp beslenmeleri düzene girdikten sonra kısırlaştırma ameliyatları da yapılmaya başladı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçenin büyük bir sorununu daha çözüme kavuşturduklarını söyledi. Sabah erken saatlerde okula giden çocukların, başıboş köpeklerin korktuklarını ve ciddi sorunlar yaşandığını belirten Açıkel, “Başıboş köpeklerin ıslah edilip, insanlara zarar vermesini önlemek üzere hayvan barınağı yapılması karar verilmiştir. Karar doğrultusunda belirlenen alanda yapılan barınakta çalışmalar tamamlandı. Barınak yolu ile barınak içerisindeki yollarda parke taş çalışmasına da başladık’’ dedi.

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